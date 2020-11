A Polícia Federal apreendeu, durante ação conjunta com a Receita Federal na noite desta quarta-feira (dia 11), cerca de 380 kg de cocaína, no Porto do Rio. Essa foi a segunda grande apreensão deste entorpecente em menos de uma semana. Na última sexta-feira (dia 6), a PF havia apreendido 780 kg da droga.

A droga que estava em contêineres e acondicionada em tabletes no interior de caixas de resma de papel A4, tinha como destino a cidade portuária de Valência, na costa sudeste da Espanha. O navio, com a carga, partiu do Porto de Santos, em São Paulo.

O entorpecente apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio onde será realizada a pesagem definitiva da carga e a formalização da apreensão. Foto: Polícia Federal