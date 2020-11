O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) e a sua vice, professora Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição em Pinheiral, estiveram na Área Rural do município. Acompanhados de candidatos a vereador eles realizaram uma caminhada entre os km 02 e 09 e comício no km 07. Na oportunidade o prefeito falou aos moradores sobre os serviços executados durante a sua gestão e as propostas para os próximos quatro anos.

Mais uma vez os candidatos foram recebidos de forma muito carinhosa pela população. Alguns eleitores fizeram questão de declarar apoio a Ednardo e Sediene. Foi o caso de Rosileia de Oliveira Santos, 43 anos. “Ele fez muita coisa por Pinheiral e continua fazendo. O único prefeito que fez alguma coisa pela Área Rural. Espero que ele seja reeleito para dar continuidade aos projetos”, disse.

Em seu discurso Ednardo reforçou a importância de atender mais demandas na localidade e assumiu o compromisso de construir calçadas na extensão da Benjamin Constant, entre os km 02 e 09. Ednardo falou sobre alguns serviços realizados na localidade como a substituição da iluminação publica por LED, implantação do consultório odontológico na unidade de saúde, abertura da primeira creche da Área Rural, reforma das escolas dos km 02 e 09, entre outros.

“Até o último dia de campanha vamos seguir apresentando o nosso plano de governo e prestando contas de cada obra executada, pois temos serviço prestado em cada bairro de Pinheiral, apesar de toda dificuldade que nós enfrentamos em 2017 para pagar dívidas de mais de R$ 3 milhões deixadas pela gestão passada, que nos consumiu quase o ano todo, nós conseguimos fazer um pouquinho em cada bairro. Somos a gestão que, com muita competência, enfrentou a pandemia do novo coronavírus (covd-19) e vamos continuar fazendo até o último dia da nossa gestão e, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Para isso, peço que analisem com carinho a continuidade da nossa gestão para que possamos continuar a avançar por uma cidade cada vez melhor. No dia 15 de novembro vote 20, Ednardo Barbosa e Sediene Maia, para Pinheiral Continuar a Avançar!”, frisou Ednardo.

Três Poços

O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) e a sua vice, professora Sediene Maia (DEM), estiveram nesta terça-feira (dia 10) no bairro Três Poços. Ednardo aproveitou para informar aos moradores que um novo processo licitatório terá início para dar continuidade à regularização fundiária e tão logo seja concluída a titulação dos imóveis do bairro.