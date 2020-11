Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 25), Natan Pereira da Rocha, de 23 anos. Ele dirigia uma caminhonete S-10 roubada momentos antes no bairro Bela Vista.

Os agentes passavam pelo trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), quando ficaram sabendo do roubo do veículo. Eles cruzaram com a caminhonete no km 288. Natan não obedeceu à ordem de parada e, segundo os policiais, acabou batendo em outros carros na tentativa de fuga, mas acabou se entregando. Ele não estava armado.

O suspeito foi conduzido em flagrante à delegacia, onde foi indiciado por roubo de veículo.