A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 26), a Operação Lágrimas do Amarante em combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo três no município de São Gonçalo e um em Niterói. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói e pela 2ª e 3ª Varas Federais de São Gonçalo. Participam da operação um total de 19 policiais federais, com o auxílio de policiais militares.

A operação tem por objetivo investigar a prática dos crimes de compartilhamento, posse e possível produção de pornografia infantil.

As investigações foram iniciadas a partir de informações da Unidade Central da Polícia Federal de Combate à Crimes Cibernéticos (NURCOP/DRCC) e da Interpol, tendo em vista que em um dos endereços foi detectada a postagem de um vídeo de pornografia infantil em site de conteúdo adulto, com sede na República Tcheca.