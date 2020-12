Um ônibus caiu de um viaduto da BR-381, em João Monlevade, cidade do interior de Minas Gerais, nesta sexta-feira (dia 4). O acidente ocorreu no km 350 da rodovia, em um local conhecido como “Ponte Torta”. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 pessoas morreram.

O ônibus caiu de uma altura de pelo menos 15 metros, segundo a Polícia Rodoviária Federal. 26 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Margarida, também em João Monlevade.

O veículo com placa de Alagoas, teria dado ré momentos antes do acidente, conforme testemunhas afirmaram aos Bombeiros. O motorista do ônibus teria fugido do local.