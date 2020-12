Um jovem, identificado como Marciel Paulino, de 18 anos, foi preso por roubar a mão armada um Corsa Hatch, em Três Poços, na manhã deste domingo (dia 6). O veículo foi encontrado abandonado na estrada que liga Pinheiral a Vargem Alegre.

Segundo a PM, agentes receberam a denúncia de que Marciel seria o autor do crime. Imediatamente, foram até a residência do jovem, no bairro Vale Verde, em Pinheiral, sendo recebidos pelo avô dele, que informou que Marciel havia fugido e se escondido em um matagal entre a linha férrea e às margens do Rio Paraíba do Sul.

Após buscas na área, Marciel foi localizado e confessou a autoria do crime. Ele ainda relatou que jogou a arma utilizada no crime e as chaves do veículo no Paraíba do Sul. Ele foi levado à delegacia de Pinheiral, onde ficou preso em flagrante por roubo.