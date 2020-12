A Polícia Civil de Paraty, com apoio da Militar, prendeu na sexta-feira (dia 4) um homem de 28 anos suspeito de um duplo homicídio descoberto no mesmo dia na cidade. Ele é apontado pelo delegado de Paraty, Marcello Russo, como autor do assassinato de um casal do Rio de Janeiro: Nerival Florêncio de Morais, de 59 anos, e sua companheira Maria Cristina de Oliveira Rodrigues, de 55, foram mortos e tiveram os corpos atirados num rio no bairro Sol Nascente. As vítimas apresentavam ferimentos na cabeça.

O casal morava em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Nerival e Maria Cristina compraram, cinco anos atrás, um terreno no bairro onde foram mortos, para construir uma casa. Na última segunda-feira (dia 30), eles viajaram do Rio para Paraty, a fim de acompanhar as obras. Porém, já a partir do início da noite da terça-feira, os parentes não conseguiram mais contato com eles. Preocupados, familiares do casal também foram para a cidade e registraram na delegacia um boletim de desaparecimento.

Na manhã da última sexta-feira, o corpo de Nerival foi encontrado dentro do rio. No início da tarde, Maria Cristina também foi encontrada morta, dentro do rio, com ferimentos idênticos ao do companheiro. A Polícia Civil de Paraty agiu rápido. O delegado Marcello Russo não revelou como chegou ao suspeito, que é caseiro de um sítio vizinho ao terreno comprado pelo casal.

Mas disse que ele cometeu o crime por motivos fúteis: ele teria ido cobrar Nerival por um serviço, quando teria havido um desentendimento. Depois de matar Nerival, o caseiro matou Maria Cristina porque ela tinha visto o companheiro saindo com ele. O preso, disse o delegado, vai responder por duplo homicídio triplamente qualificado. Foto Reprodução/Redes sociais