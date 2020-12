Com gols de Daniel Ribeiro e Alef Manga, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Londrina-PR pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (dia 5).

Jeferson e Celsinho marcaram para os visitantes. Com o resultado, o Voltaço encerra a sua participação na sexta colocação, com 23 pontos.

O jogo

O Londrina-PR iniciou a partida pressionando e abriu o placar logo aos seis minutos, com Jeferson.

Passado o susto inicial, o Volta Redonda assumiu o controle do jogo e passou a pressionar em busca do ataque. Marcinho, Luciano Naninho e Alef chegaram com o perigo e quase empataram a partida.

Pressão que foi transformada em gol aos 32 minutos. Daniel Ribeiro recebeu na entrada da área e mandou para o fundo das redes, empatando o jogo.