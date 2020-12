Há alguns meses, cientistas e pesquisadores alertam sobre a chamada segunda onda de Covid-19. A Europa, que desde o começo de outubro lida com os efeitos da alta nas contaminações e óbitos após um período de aparente tranquilidade, pode servir de espelho para o novo ciclo que, ao que tudo indica, começa em terras brasileiras, acendendo o sinal de alerta aos governantes.

No Rio de Janeiro, mais precisamente na região Sul Fluminense, a segunda onda parece ser muito mais do que uma hipótese científica, com grande parte dos municípios experimentando uma alta nos casos confirmados e no número de pacientes internados em decorrência da doença. Para ter uma ideia das dimensões do estágio atual de infecção, o município de Piraí registrou, num intervalo de 24 horas, 41 novos casos da doença.

Município com maior território cortado pela Rodovia Presidente Dutra no Sul do Estado, Piraí, do dia 1º de dezembro até a tarde desta sexta-feira (dia 4), tinha registrado 60 novas infecções ativas, chegando a um total de 1.138 casos. No momento, 11 pacientes, entre casos confirmados e suspeitos, estão internados no município, que já contabilizou 25 óbitos.

Volta Redonda, maior cidade da região, lidera esse ranking, com 205 novos casos na primeira semana deste mês, totalizando desde o início da pandemia 8.754 infecções. No entanto, com o protocolo de tratamento precoce com a aplicação da Nitazoxanida e o aumento da disponibilidade de leitos, o município registrou apenas dois novos óbitos no mês de dezembro.De acordo com a secretaria de Saúde do município, ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 14,7%.

Volta Redonda é seguida por sua vizinha Barra Mansa, que entre os dois últimos boletins epidemiológicos, divulgados no dia 2 de dezembro e 26 de novembro, respectivamente, apresentou 118 novas infecções, com apenas seis pacientes em UTI’s e 189 óbitos.

Atrás de Barra Mansa, está Angra dos Reis que, segundo informações dos relatórios fornecidos pela Secretaria de Saúde local, apresentou aumento de 96 casos na primeira semana deste mês, totalizando 7.484. A situação do município da Costa Verde se torna mais complicada sob a ótica da ocupação da rede hospitalar. Conforme boletim, divulgado na noite de quinta-feira (dia 3), dos 55 leitos públicos de UTI, divididos entre a Santa Casa e o Hospital da Praia Brava, 38 estão sendo utilizados, ou seja, 69% da rede que a cidade dispõe.

Resende, que não informa em seus relatórios sobre a ocupação da rede hospitalar, teve uma taxa de 80 novos casos de Covid-19 na última semana, chegando a 3.751 pessoas com a doença. Barra do Piraí, de acordo com o último boletim divulgado na sexta-feira (dia 4), conta com 1.427 casos da doença e 77 óbitos, o que representa um aumento de 42 no número de infectados e de três na estatística de vítimas fatais da doença, em comparação com o relatório anterior, fornecido na última terça-feira (dia 1º).

Pinheiral, que está há 46 dias sem registrar novas mortes, apresentou 27 novos casos na última semana, a menor taxa entre os municípios com mais de 20 mil habitantes na região. Até sexta-feira (dia 4), a cidade do prefeito reeleito Ednardo Barbosa (PSC) registrava 18 óbitos e quatro pessoas internadas.