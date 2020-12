Nesta sexta-feira (dia 18), serão abertas as inscrições para o processo seletivo que oferece vagas para Residência Médica na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. As matrículas serão efetuadas exclusivamente via internet, no site www.fevre.com.br, até às 17h, do dia 18 de janeiro. O procedimento será organizado pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e o período de duração da atividade na instituição varia entre dois e três anos, dependendo da especialização.

Já a prova objetiva acontecerá no dia 29 de janeiro, às 9h, no Prédio V do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), situado na Rua Vereador Pinho de Carvalho, nº 267, Centro.

As vagas abertas são para as seguintes especialidades: Anestesiologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pré-requisito em área Cirúrgica Básica, Medicina de Família e Comunidade e Ortopedia e Traumatologia.

Devido à pandemia da Covid-19, algumas medidas de seguranças serão adotadas, visando garantir a proteção da saúde dos candidatos e profissionais que participarão do processo seletivo. Os participantes deverão permanecer no local de prova fazendo uso de máscara de proteção facial. O local terá suas salas, banheiros e demais ambientes higienizados. Na entrada todos serão submetidos à aferição de temperatura corpórea.

O provedor da Santa Casa, Dr. Getúlio Pereira, ainda falou sobre as demais medidas de seguranças adotadas durante a realização das provas. “Estamos vivendo um período muito difícil para todos nós, por isso temos que nos atentar aos cuidados e a não proliferação da Covid-19. Os candidatos terão um período de uma hora para entrarem no local de aplicação de prova, a fim de evitar aglomerações. Ao chegar, ele deverá ir imediatamente à sua respectiva sala, pois será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local”, adiantou Getúlio, reforçando ainda que os portões abrirão às 8h e fecharão às 9h

Mais informações podem ser conferidas no Edital do Processo Seletivo, através do link: http://www.fevre.com.br/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id=164