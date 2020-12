Arthur Henrique Ferreira, o Tutuca (PSC), foi diplomado nesta sexta-feira (dia 18) como prefeito de Piraí. Por conta das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, o juiz Victor Silva dos Passos Miranda, presidente da Junta Eleitoral de Piraí, estabeleceu que a entrega do diploma fosse feita no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, no Centro.

Tutuca, que estava acompanhado da esposa, filhos e netos, afirmou que a diplomação não foi da forma como esperava, mas que entende a situação. Ele ressaltou, porém, que mesmo de forma restrita, nada tira a sua felicidade nem a vontade de governar a cidade.

“Este ano não pudemos receber o apoio e o calor do nosso povo, mas isso não tira a nossa felicidade. Hoje é um dia muito especial para mim. Esse é meu quarto diploma de prefeito. Quero agradecer a todos que contribuíram para que eu fosse eleito e agora diplomado. Quero dividir esse diploma com toda a população de Piraí”, destacou Tutuca, que aproveitou o momento para mandar um recado para a população.

“Quero dizer que, a partir de janeiro, vamos trabalhar muito para que nosso município se desenvolva e que a população de Piraí tenha uma qualidade de vida cada vez melhor”, completou o prefeito eleito

De acordo com determinações da Justiça Eleitoral, a posse será realizada no dia 1º de janeiro, porém, nos mesmos moldes da diplomação, seguindo todas as medidas restritivas.