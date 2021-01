Um jovem de 18 anos, identificado como Mauro Alexandre Afonso Filho, morador do bairro São Lucas, foi esfaqueado e morto no início da madrugada desta segunda-feira (dia 4) na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

As primeiras informações apontam que Mauro estava com o irmão e amigos na Avenida dos Trabalhadores, quando um homem, que seria morador de rua, lhe desferiu duas facadas no tórax. Ele foi atingido no coração e no pulmão.

O jovem foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. Até o momento desta publicação, a polícia não havia informado a prisão do criminoso. Foto: Evandro Freitas