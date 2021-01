Um homem, identificado como Rondinele de Souza Gonçalves, foi baleado na madrugada deste domingo (dia 3), durante uma tentativa de homicídio, em Volta Redonda. O atentado aconteceu no bloco 6 da Servidão G, no bairro Jardim Cidade do Aço.

A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista, que não informou seu estado de saúde, apenas que ele passou por uma cirurgia.

No lugar onde Rondinele foi ferido, os policiais encontraram três projéteis calibre .40. Ele ainda será ouvido para esclarecer as circunstâncias do crime.