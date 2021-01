A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde desta sábado (dia 9), três quilos de skunk, escondidos no painel de um Gol, que passava pelo km 332 da Via Dutra, na altura do distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Segundo a PRF, o motorista do veículo, de 45 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem, despertando a desconfiança dos agentes. Durante revista minuciosa, a droga, dividida em seis invólucros, foi encontrada no painel do Gol.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Resende. O homem ficou preso em flagrante por tráfico de drogas. Foto: PRF