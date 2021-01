A Guarda Municipal deu andamento ao projeto “Patrulha pela Vida”, realizando abordagens para conscientizar as pessoas sobre os cuidados contra a Covid-19. No sábado, os guardas priorizaram a Feira Livre e alguns centros comerciais. No domingo, o mesmo trabalho foi desenvolvido no Zoológico Municipal.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, a recepção da população tem sido muito positiva durante as abordagens. “A maioria das pessoas busca seguir as regras e aqueles que estão fazendo algo que pode colocar a própria vida e a de outros em risco são abordados. Também há um momento de conversa com as pessoas, quando nos colocamos a disposição para ajudar”, disse ele.

Agentes da guarda passaram por um período de treinamento, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para poder desempenhar a nova função, iniciada no meio da semana passada.

Além disso, no fim de semana a Guarda Municipal também fez abordagens de orientação no trânsito. Neste primeiro momento, o objetivo é mostrar que a corporação estará mais presente nas ruas e pedir o cumprimento das regras. “Ainda tem muita gente parando em local irregular, fazendo manobras perigosas. Temos motos fazendo barulho excessivo e outras coisas que vamos buscar organizar e coibir”, destacou Batista.