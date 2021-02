Menos de 24 horas após editar decreto estabelecendo novas medidas restritivas e de segurança no combate do novo coronavírus, o prefeito Neto (DEM) decidiu recuar em um dos pontos. Por pressão de representantes do setor, o governo municipal resolveu rever o artigo que proibia o funcionamento de boates, discotecas e congêneres, assim como de pistas de dança e música ao vivo em bares, restaurantes e similares.

A mudança de ideia foi anunciada pelo vereador Paulinho AP (DEM), em postagens nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (dia 3), o parlamentar acompanhou um grupo de músicos, garçons e comerciantes dos setores de bares, casas noturnas e entretenimento em encontro com o chefe do Palácio 17 de Julho.

“Trago uma boa notícia para os músicos de nossa cidade. Hoje conseguimos que a música ao vivo volte a ser permitida nos bares, restaurantes e boates da cidade. Esses podem funcionar com música ao vivo até meia-noite e as boates terão até uma hora de tolerância”, compartilhou Paulinho AP. “Cada um fazendo a sua parte e respeitando as medidas de segurança, não haverá problemas em retornarmos aos poucos às nossas rotinas”.

O decreto 16.559, com data de 1º de fevereiro, com efeitos retroativos ao primeiro dia de 2021 foi anunciado pela prefeitura na tarde de ontem, data em que o município atingiu a marca de 395 mortes em decorrência da Covid-19. Os casos confirmados chegaram a 17.324.