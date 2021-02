Douglas Alves de Carvalho, de 34 anos, morreu nesta quarta-feira (dia 3), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após nove dias internado em estado grave. Ele havia sido atacado a tiros por dois homens em uma motocicleta, no dia 24 de janeiro, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trecho de acesso à Radial Leste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência inicialmente, Douglas sofreu o atentado enquanto dirigia. No local do crime, os policiais encontraram 16 cápsulas de munição 9 mm. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.