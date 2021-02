A Prefeitura de Barra Mansa vem tentando para reparar os estragos causados pelas chuvas que atingiram o município na noite desta terça-feira (dia 2). Segundo levantamento da Defesa Civil, foram registrados 84 milímetros de chuva entre o período de 17h30 e 20h. Os bairros mais atingidos foram Ano Bom, Centro, Vila Coringa, Vila Orlandélia e Vista Alegre.

Na manhã desta quarta-feira (dia 3), equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) percorreram as áreas atingidas, realizando o recolhimento de árvores e limpeza dos locais.

No Ano Bom, parte de uma residência desabou na Rua Aldrovando de Oliveira. Mais duas casas foram atingidas por uma árvore na Rua São José, na Vila Coringa, causando o comprometimento do fornecimento de energia elétrica. A Light esteve no local, restabelecendo o serviço. Não houve vítimas nos dois casos.

Na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, houve queda de várias árvores, causando a interrupção parcial do abastecimento de energia elétrica. A Rua Leonídia Reis, na Vista Alegre, também foi afetada. Já a Rua Francisco Alves, na Vila Orlandélia, foi atingida por uma enxurrada decorrente do alto índice pluvial, sem danos aos moradores.

O coordenador da Defesa Civil Jonas Rodrigues falou sobre o saldo da chuva. “O volume pluvial que atingiu Barra Mansa na noite de ontem foi grande, mas não afetou o nível do Rio Paraíba. Mesmo com ocorrências em cinco bairros, não tivemos vítimas. Estamos sempre em alerta para atender a população”.