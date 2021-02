A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 90 anos de idade. As doses serão aplicadas a partir desta quarta-feira (dia 10), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). Para ter acesso à vacinação, a pessoa precisa ser moradora de Volta Redonda e ter feito um cadastro prévio – que é realizado nas unidades de saúde ou pelo site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br).

No caso de não possuir acesso à internet, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que o idoso a ser vacinado ou algum familiar dele procure a unidade de saúde que ele costuma frequentar, ou a mais próxima da residência, para poder realizar o cadastro da vacinação. É necessária a apresentação de um documento de identidade com foto.

Idosos entre 60 e 89 anos: cadastro na internet

Como a dose será aplicada nas UBS e UBSFs, com prioridade para os idosos acima de 90 anos, a orientação é que pessoas de 60 a 89 anos façam o cadastro para vacinação apenas pelo site da prefeitura para evitar aglomerações nas unidades de saúde. Eles serão avisados pela Secretaria Municipal de Saúde e vacinados logo que a entrega das doses seja ampliada na cidade.

Acamados de qualquer idade também poderão se cadastrar no site para receber a aplicação da vacina no próprio domicílio. Com os dados informados, a Secretaria de Saúde entrará em contato para que ocorra a aplicação do imunizante.

Profissionais e estudantes da área da saúde

Profissionais da Saúde, que ainda não foram vacinados, e estudantes da área que fazem estágio em pontos de atendimento a pacientes também podem se cadastrar para a vacinação nesta leva que está sendo organizada.