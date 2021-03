Peterson de Souza, o “PT”, de 19 anos, que foi ferido gravemente em tiroteio com policiais, na tarde desta segunda-feira (dia 15), no Vale do Ermitão, em Penedo, morreu na manhã deste terça-feira (dia 16), no Hospital Municipal de Itatiaia. Outros envolvidos no confronto, identificados como Ademilson de Jesus Saturnino, o “Peixão”, de 20 anos, e Tiago de Godoi Parreiras, o Tiaguinho, de 18, também vieram a óbito.

A ação da PM, deflagrada após um denúncia anônima indicando que suspeitos estariam usando uma área de mata para guardar armas e drogas, terminou com a apreensão de dois fuzis, duas pistolas, três granadas e uma grande quantidade de entorpecentes.