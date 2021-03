A operação, denominada “Sapato Branco”, foi deflagrada nesta segunda-feira (dia 15) pela Polícia Civil de Resende, com a finalidade de cumprir dois mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em furtos a imóveis de luxo.

No dia 24 de novembro do ano passado, quatro bandidos invadiram dois apartamentos no bairro Jardim Jalisco, sendo um de um executivo de montadora e outro de um comerciante do ramo de confecções. Nos dois imóveis foram furtados ao todo R$ 51 mil, dólares, euros e moedas de outros países. Também foram levados R$ 130 mil em títulos de dívidas públicas da União, além de produtos eletrônicos.

Segundo o delegado Michel Floroschk, a operação contou com o auxílio da Polícia Civil de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal. Um dos suspeitos foi preso em Brasília. O alvo do segundo mandado não foi encontrado e é considerado foragido. Floroschk disse que, no cumprimento dos mandados, foram recuperados dinheiro, títulos, joias e o Renault Fluence usado nos furtos em Resende. No entanto, um balanço final só deve ser divulgado hoje.