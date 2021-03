A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa promoveu durante todo o fim de semana uma força-tarefa para fiscalizar o cumprimento do decreto 10.192/21, que impôs temporariamente, novas regras para o funcionamento do comércio frente à atual situação da Covid-19 no município. Durante a operação 15 bares e restaurantes foram interditados. No sábado e domingo, dias 20 e 21, seis estabelecimentos foram interditados na Praça Orlando Brandão, Rua João Valiante, e bairros Santa Maria II, Santa Rita de Cássia e Região Leste ficam proibidos de funcionar nos próximos 15 dias.

Na noite de sexta-feira (dia 18), a fiscalização já havia interditado 09 bares nos bairros Mangueira, Nove de Abril, Colônia Santo Antônio, Vista Alegre, Santa Rita de Cássia, Santa Clara e Boa Sorte. No bairro Piteiras o proprietário de um bar foi multado por não apresentar alvará de funcionamento. Com isso, de sexta-feira até a noite deste domingo, foram interditados 15 estabelecimentos.

A força-tarefa conta com apoio de agentes da Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária, Procon, fiscais do município e Polícia Militar.

Segundo o secretário de Ordem Pública, William Pereira, o foco da operação não é o fechamento do comércio, mas o cumprimento do decreto que visa preservar vidas, evitar o colapso na rede pública de saúde, como tem ocorrido em vários municípios do País e manter a economia. “Ao contrário, a nossa ação é para garantir aos comerciantes que estão cumprindo as normas, que é a grande maioria, não sejam prejudicados pela ação daqueles que insistem nas aglomerações, no funcionamento do estabelecimento após às 23 horas e descumprimento das demais regras do decreto”.

William ainda enfatizou: “Não vamos aturar festas clandestinas, aglomerações e o descumprimento de outras regras do decreto. Simultaneamente, nos colocamos à disposição da sociedade em geral para esclarecimentos de dúvidas e também para receber denúncias, que podem ser feitas pelos telefones (24) 3028-9369 e 3028-9339, que funcionam todos os dias da semana, 24 horas. O nome do denunciante é mantido em sigilo”, garantiu William.

O decreto 10.192/21 publicado dia 15 de março tem vigência de sete dias. Nas próximas horas, o prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable deve se pronunciar sobre a questão, inclusive sobre o possível feriado de 10 dias cogitado pelo Governo do Estado como forma de forçar o distanciamento social e conter os avanços da contaminação pelo coronavírus.