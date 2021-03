O Estádio Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pode receber uma rodada dupla do Campeonato Paulista ainda nesta terça-feira (dia 23), mesmo após a Federação Paulista de Futebol (FPF) ter informado, nesta segunda-feira (dia 22), a suspensão das 5ª, 6ª e 7ª rodadas de seu estadual em razão das medidas restritivas impostas pelo governo de João Dória (PSDB), que vetou as atividades esportivas até o dia 30 de março.

Segundo a FPF, a intenção é realizar as partidas entre São Bento e Palmeiras e depois entre Corinthians e Mirassol no Estádio da Cidadania. Os jogos, ainda dependem dos avais do governador Cláudio Castro e da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A primeira partida, um duelo atrasado da 3ª rodada, começaria às 17h30. Já a segunda, pode ter seu pontapé inicial às 21h30. A expectativa é de que Cláudio Castro libere os jogos.

Na Secretaria de Esportes de Volta Redonda, a liberação das partidas já é dada com certa, inclusive com alguns hotéis sendo reservados na cidade pelas delegações envolvidas. “Enquanto prefeitura, já deixamos tudo pronto para que o jogo aconteça. Assim que tiver liberação do governador e o acordo entre as duas federações estaduais, os jogos poderão ser realizados”, disse o sub-secretário municipal de esportes, Daniel Ferreira.

Apesar da pressa da FPF, os clubes ainda não confirmaram, por questões logísticas e de prevenção à Covid-19, a realização das partidas. O São Bento questionou a Federação e vê como “difícil” a realização do duelo contra o Palmeiras já nesta terça. O Mirassol, através de seu presidente, se disse “pronto para entrar em campo” caso necessário, mas ainda aguarda uma definição oficial. Corinthians e Palmeiras também esperam um posicionamento da FPF.

Em suas redes sociais, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, criticou a decisão de jogar em Volta Redonda, sua terra natal. “Então em outros Estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo? É isso mesmo? Avisem aí, para eu levar minha família para lá”, escreveu no Twitter.