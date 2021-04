Em novo decreto, editado na última sexta-feira (dia 9), a prefeitura de Volta Redonda autorizou o funcionamento dos clubes sociais, um dos setores que foram fechados após o município entrar na Bandeira Roxa de classificação de risco para a Covid-19 do governo Estadual.

Segundo o decreto, esses locais poderão funcionar das 6h às 17h. A medida, assinada pelo prefeito Neto (DEM) não fornece informações específicas a respeito do funcionamento nos finais de semana, ocasião em que esses locais ficam naturalmente mais cheios.

Reclassificação

Nessa semana, Volta Redonda regrediu da Bandeira Roxa para Vermelha, no monitoramento de risco para o contágio por Covid-19 elaborado pelo governo estadual. De acordo com o site Foco Regional, Volta Redonda e a vizinha Barra Mansa, preparam readequações em seus decretos, a fim de aumentar o horário de funcionamento de alguns setores. Os documentos deverão contar com a chancela do MPRJ e, caso não haja manifestação contrária do órgão, deverão ser divulgados até quarta-feira (dia 14).

Veja o decreto autorizando o funcionamento dos clubes sociais