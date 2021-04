O 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pela coordenação de quatro Batalhões de Polícia Militar na Região Sul Fluminense, será comandado pelo coronel Marcelo Moreira Malheiros, que assumiu o posto hoje (dia 19). A passagem de comando foi realizada na 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

O coronel Malheiros, vem do Departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar (DGP), para ocupar o cargo deixado pelo coronel Paulo Roberto das Neves, transferido para o 7º CPA, na Região Serrana do Rio. Os batalhões que serão subordinados ao oficial são 10º BPM (com sede em Barra do Piraí), o 28º BPM (Volta Redonda), o 33º BPM (Angra dos Reis) e o 37º BPM (Resende), contando com um efetivo de cerca de dois mil homens nessa unidades.

O coronel Paulo Roberto afirmou que deixa a Unidade com a “sensação de dever cumprido”. Já o coronel Malheiros, assume com a intenção de “dar continuidade ao trabalho” para cumprir as metas da Polícia Militar.

