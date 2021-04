Com o prazo para a aplicação da segunda dose da Coronavac vencido, idosos de Volta Redonda se aglomeraram, nesta segunda-feira (dia 26), na porta do Estádio Raulino de Oliveira para garantir a vacinação. Mesmo com o aviso da prefeitura de que as doses seriam aplicadas apenas aqueles com 75 anos, idosos de todas as idades foram para a unidade em uma tentativa desesperada de vacinar. “Tem 32 dias que minha mãe tomou a vacina, já passou do prazo estabelecido e não há nenhuma previsão. Isso é falta de organização e competência. Todos os jornais noticiaram a falta de insumos, era óbvio que a prefeitura deveria ser retido as doses para aqueles que tomaram a primeira, e não ampliar a idade”, escreveu Jéssica de Oliveira em uma publicação no Facebook.

No domingo (dia 25), a secretaria de Saúde (SMS) informou que recebeu 1140 doses da vacina Coronavac e que o número de doses era insuficiente para atender todas as segundas doses agendadas. “Meu pai está há quatro dias com a vacina atrasada e eu vi idosos com mais de dez dias. Uma vergonha a prefeitura não ter reservado as doses referentes à segunda aplicação. Temos informação, sabemos que o prazo é de 14 a 28 dias de intervalo da primeira para a segunda dose e que esses idosos podem ter a imunização comprometida, já que não há nem previsão da chegada de novas doses”, disse a professora Luana Guimarães.