Um homem de 42 anos foi preso em flagrante no fim da noite desta terça-feira (dia 18), no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, por dirigir alcoolizado e desacatar policiais militares, além de tentar fugir da abordagem. O preso, que dirigia um Gol com licenciamento vencido desde 2017, estava acompanhado de um jovem de 21 anos que também foi autuado, mas responderá em liberdade. Os dois foram flagrados na altura da Rua José Modesto Mário.

Segundo a Polícia Militar, os agentes relataram que estavam em patrulhamento quando o Gol, que tinha vidro escuros, passou em alta velocidade por eles. Os militares alcançaram o veículo e, ao ser abordado, o suspeito disse aos policiais “baixem as armas que aqui é tudo meu. Quem manda aqui sou eu.”

Outras duas guarnições foram acionadas para dar apoio aos agentes e, com a chegada das viaturas, a dupla passou a xingar os policiais e tentar resistir a prisão. Os dois foram levados ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, que atestou o estado de embriaguez do homem.

Ainda de acordo com a PM, os dois tem passagens diversas pela polícia. O homem, que deixou a prisão em dezembro de 2020, já foi autuado por crimes como latrocínio, tráfico, associação para o tráfico e posse de arma. O jovem também deixou a cadeia no fim do ano passado e tem anotações por suspeita de tráfico e ameaça.