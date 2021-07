As secretarias de Saúde das prefeituras da região Sul Fluminense se pronunciaram, na tarde desta sexta-feira (dia 2), a respeito da informação dando conta de que os municípios teriam recebido e aplicado vacinas contra a Covid-19 Oxford/Astrazeneca com a validade vencida. A secretaria de Comunicação de Volta Redonda, por exemplo, afirmou que “como não mantém estoque dificilmente deve ter ocorrido aplicações fora da validade”.

A administração municipal, no entanto, pontuou que irá “analisar caso a caso identificado”.

Já a SMS de Barra Mansa relatou que “as doses citadas, com vencimento no dia 14 de abril, foram aplicadas no município no dia 03 de abril”, dentro do prazo de validade. “Tão logo [a vacina] chegou à cidade, já foi administrada imediatamente”, garantiu a prefeitura.

O Poder Executivo de Barra do Piraí também se manifestou a respeito do assunto. Em nota, a administração municipal disse estar “surpresa com a informação veiculada pelo jornal Folha de São Paulo”. A prefeitura ainda afirmou que, devido a notícia, realizou uma checagem e anotações dos lotes da vacina, e “que, diante dos documentos, viu que não existe qualquer dado de lotes vencidos ou aplicados em qualquer morador com códigos e data de validade vencidos”.

Nota da redação

A reportagem será atualizada conforme as demais prefeituras da região forem se posicionando oficialmente sobre a suspeita de aplicação de vacinas vencidas.