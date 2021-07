Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes, na noite deste domingo (dia 4), no Areal, em Angra dos Reis, terminou com cinco suspeitos não identificados mortos. O confronto ocorreu, na Rua Francelino Alves de Lima, para onde os agentes foram com a intenção de coibir a realização de um baile funk.

Segundo a Polícia Militar, na entrada da rua duas guarnições foram atacadas a tiros e revidaram. Quando terminou o confronto, os cinco suspeitos foram encontrados caídos. Eles foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

No local da troca de tiros, os PMs apreenderam uma metralhadora calibre 9mm com dois carregadores; outra calibre .40 com carregador; uma pistola 9mm também com carregador; 28 munições; cinco granadas, quatro rádios de comunicação, 509 pinos de cocaína; 320 tiras de maconha e 80 pedras de crack. Foto: Polícia Militar