A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a vacinação contra a gripe (Influenza) para toda população, acima de seis meses de idade – além dos grupos prioritários– por determinação do Ministério da Saúde. As doses estão disponíveis de 09h às 16h nas Unidades de Saúde, exceto nas unidades dos bairros 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande.

A campanha de vacinação contra gripe foi aberta pela primeira vez ao público em geral, o anúncio foi feito no sábado (dia 3) pelo Ministério da Saúde. O objetivo da ampliação, segundo o ministro Marcelo Queiroga, “é reduzir os casos graves de gripe que também pressionam o sistema de saúde”.

A secretaria de Saúde, no entanto, ressalta que pessoas com idades entre 35 e 44 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 devem aguardar a liberação da vacina, prevista para os próximos dias, e tomar a vacina da gripe 14 dias após.

Grupos prioritários

Fazem parte dos grupos prioritários: pessoas acima dos 60 anos, professores, crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.