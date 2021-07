Um motociclista de 47 anos, que não foi identificado, morreu no fim da tarde deste domingo (dia 4), em um acidente na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Paraíba do Sul. Ele bateu de frente com um caminhão, no km 192.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios. O caminhoneiro prestou depoimento na delegacia de Paraíba do Sul. Foto: PRF