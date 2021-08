A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (dia 13), uma operação para prender o ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson foi preso em Levy Gasparian, no Centro-Sul fluminense. A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, a ordem ocorre dentro do inquérito da milícia digital. Em uma rede social, Roberto Jefferson afirmou que a PF fez buscas na casa de seus parentes. “Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalhice”, escreveu o ex-deputado.

Milícia

O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto em julho, por decisão de Moraes.

Essa organização se dividiria em núcleos: de produção, de publicação, de financiamento e político. Outra suspeita é de que o grupo tenha sido abastecido com verba pública.

Entre os nomes citados pela PF em um pedido para acessar quebras de sigilo, estão os assessores da Presidência da República acusados de integrar o chamado “gabinete do ódio”, que seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família do presidente Bolsonaro e adversários do governo.