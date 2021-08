A decisão da secretaria municipal de Educação de encerrar as 18 turmas de Ensino Médio da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) mobilizou a comunidade escolar e a população. Um abaixo-assinado virtual foi promovido para tentar remover do governo municipal a decisão, que afetaria milhares de alunos.

A justificativa do SME é que “Ensino Médio é atribuição do governo do Estado”. O argumento, porém, não foi bem recebido pela população, que nas redes sociais não perdoou o Executivo Municipal. “Não podemos deixar acabar com o Ensino Médio da Fevre, há quase 53 anos formando nossos jovens. No mês da juventude é difícil acreditar numa notícia desta”, disse um internauta. “A Educação é o melhor caminho para um país melhor. Infelizmente, querem simplesmente acabar [com as turmas do Ensino Médio], alegando que é obrigação do Estado, mas também é dever do Município. Nesse momento é um absurdo”.

O Sindicato dos Profissionais da Educação do Sul Fluminense (Sinpro-SF) também se manifestou e destacou a importância da Fevre para o município. “A Fevre há décadas vem cumprindo com grande êxito o seu papel para manter a qualidade do ensino em Volta Redonda, e se destaca preparando os estudantes no ensino médio, com cursos técnicos e o Pré-Vestibular Social, ajudando os alunos a ingressar nas melhores escolas técnicas e universidades públicas e privadas do país”, destaca a entidade.

O vereador Betinho Albertassi (PSD) já havia se manifestado nas redes sociais contrário a decisão do governo. “Quem nasceu e foi criado em Volta Redonda sabe da importância da Fevre para formação de milhares de jovens e adolescentes. O momento é delicado para o Município, mas entendo que, deixar a história se perder e os alunos serem prejudicados, a conta vai chegar no futuro”, analisou o parlamentar.

O abaixo-assinado defende a importância da instituição para o acesso ao ensino dos jovens. O movimento das ruas e das redes sociais ganhou eco na Câmara Municipal de Volta Redonda, que programou uma Audiência Pública para debater o tema no dia 26 de agosto.

“Gostaríamos muito que a atual administração viesse a público para dizer o quanto será economizado pelos cofres municipais com o fim do Ensino Médio, que tão relevantes serviços tem prestado há décadas, a gerações dessa cidade. Dessa forma, por entendermos que o Ensino Médio da Fundação Educacional de Volta Redonda, como ao longo de sua história, continua prestando relevantes serviços à coletividade, bem como pelo fato de que sua manutenção não é vedada por lei”, diz trecho da petição pública que acompanha o abaixo-assinado.

Relação desgastada

O relacionamento desgastado entre o prefeito Neto (DEM) e a comunidade escolar ligada a Fevre se arrasta há um tempo. No início do ano, por exemplo, a SME cancelou os processos seletivos para as turmas de 1º ano do Ensino Médio e as matrículas para período noturno dos colégios José Botelho de Athayde, que funciona no bairro Vila Americana, e Getúlio Vargas, no Laranjal.

O Ensino Médio na Fevre é oferecido ainda nos colégios João XXIII, no Retiro, e Delce Horta, no Aterrado. As quatro unidades somam cerca de 1.400 estudantes matriculados.