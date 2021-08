A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu continuidade, nesta sexta-feira (dia 27), à distribuição de 561.740 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado. O lote contém 302 mil doses da Coronavac e 259.740 da Pfizer e chegou à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na madrugada desta quinta-feira (dia 26).



Equipes da CGA ficaram de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir dados no sistema. As doses destinadas ao município do Rio de Janeira estavam disponíveis para retirada às 4h desta quinta-feira (dia 26). Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá retiraram os lotes a partir das 8h.



As cidades da região da Costa Verde receberam os imunizantes, nesta sexta-feira, por meio de um helicóptero da SES que decolou às 8h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, em Niterói. A entrega para as demais localidades ocorreu por caminhões e vans, que saíram da CGA, às 7h, com escolta da Polícia Militar.