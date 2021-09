O corpo do adolescente Nathan Ferreira, de 17 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (dia 17), no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O corpo, encontrado na altura do bairro Siderlândia, foi reconhecido por um tio da vítima, no Instituto Médico Legal, em Três Poços.

Nathan era procurado deste terça-feira (dia 14), quando saltou, com outro jovem de 19 anos, da Ponte Nilo Peçanha, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa, para nadar no Paraíba.