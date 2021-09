Era uma noite de segunda-feira comum para Romário Barroso Faria, de 27 anos. Homossexual assumido, Romário avisou aos familiares que iria para um aniversário e, posteriormente, em um forró, no bairro Surubi, em Resende. O que era para ser apenas uma noite de comemoração terminou de maneira trágica: o rapaz foi assassinado com uma pedrada na cabeça. Seu corpo foi encontrado alguns dias depois, totalmente nu, numa área de mata do bairro Surubi Velho, também em Resende.

Na ocasião, a Polícia Civil tratou o caso como homofobia, já que o suspeito havia afirmado que cometeu o crime, pois Romário se negou a ter relações sexuais com ele. Assim como Romário, que teve a vida ceifada de forma cruel, muitos outros cidadãos foram vítimas de uma nova onda de violência que assola o Sul Fluminense.

Só em julho deste ano foram 38 ocorrências de letalidade violenta, indicador que engloba homicídios dolosos, lesão seguida de morte, latrocínios e mortes causadas por agentes do Estado, índice 29% maior que no mesmo mês de 2020, quando o isolamento social ainda estava com uma maior adesão. As informações foram divulgadas na última semana pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), do governo do estado.

O aumento da violência em julho pode ser observado de forma ainda mais clara quando são analisados apenas os indicadores de homicídios dolosos, aqueles em que o criminoso age com intenção de matar. Ao longo do mês, o ISP registrou 32 homicídios, somando os 20 municípios do Médio-Paraíba, número 25% maior do que no mesmo período do ano passado, quando a região registrou 24 casos deste tipo.

As mortes por intervenção de agentes do estado também tiveram um ligeiro salto em julho deste ano. Durante os 31 dias do mês, seis pessoas foram a óbito em confronto com policiais, sejam eles civis ou militares. Em julho de 2020, três pessoas foram baleadas e mortas durante ações policiais. Apesar de pequeno, esse número representa um crescimento de 50%.

Contudo, o número mais expressivo é o de lesão corporal. Em um mês, 368 pessoas compareceram em delegacias da região e prestaram queixa por este tipo de crime, o que representa um aumento de 6,1% nos já assustadores 347 casos do ano passado. Os roubos de rua, que infelizmente fazem parte do cotidiano de todas as cidades grandes do país, registraram o mesmo número em julho de 2021 e 2020. Foram 37 ocorrências deste tipo em todas os municípios da região que, na designação policial, correspondem ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Outro número expressivo diz respeito aos mandados de prisão: 88 foram cumpridos na região somente em julho de 2021. No igual período em 2020, 83 ações deste tipo foram deflagradas. Com relação ao tráfico de drogas, 319 casos de apreensões de drogas foram contabilizados em julho contra 345 no mesmo período do ano anterior. Este número representa uma queda de 8% neste tipo de ação. Já os roubos de carga, também aumentaram na região. Em julho, foram cinco cargas roubadas, número 40% maior que as três no mesmo período do ano passado.

No estado

Ao contrário da região, o estado do Rio como um todo registrou indicadores positivos nos crimes violentos, como é o caso dos homicídios dolosos. Em julho, foram registrados 249 homicídios, o que representa uma redução de 3% se comparado com julho do ano passado. Este também foi o menor valor para o mês desde 1991. As apreensões de armas e drogas cresceram em todo o estado.

Apenas no mês de julho, 560 armas foram apreendidas, sendo 24 fuzis. O número é 4% maior que o registrado no mesmo mês de 2020. Entre janeiro e julho, 4.248 armas foram retiradas de circulação, 240 delas, fuzis. Isso significa que, em média, mais de um fuzil foi apreendido por dia em 2021 no estado.

O ISP contabilizou ainda 1.699 apreensões de drogas em todo o estado em julho. No mês, as polícias civil e militar cumpriram 1.004 mandados de prisão e realizaram 2.711 prisões em flagrante.

Com relação aos roubos de carga, o Estado também ficou na contramão da região Sul Fluminense. Esse crime caiu 34% em julho de 2021 quando comparado a 2020. Foram 544 cargas roubadas em julho de 2020 e 360 em 2021.