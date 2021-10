A Prefeitura de Volta Redonda editou novo Decreto nesta sexta-feira (dia 8), ampliando a flexibilização das atividades no município. Um dos pontos principais foi o aumento no limite de ocupação máxima dos templos religiosos para 70%. A solicitação foi apresentada pela vereador Betinho Albertassi (PSD).

Pelo novo Decreto, ficam permitidas as atividades coletivas em espaços público e privado, sem limitação para o horário de funcionamento. Bares, restaurantes, clubes sociais, cinemas, museus, teatros, academias, entre outros, também estão autorizados a funcionar com lotação máxima de 70% da capacidade do local.

No caso específico de boates e casas de evento, em ambientes fechados, funcionarão com a reserva prévia de público, condicionada a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19 atualizado ou teste de antígeno ou RT PCR negativo, realizado até 48 horas antes do evento.

Permanecem obrigatórias as principais medidas, como distanciamento social, higienização de mãos, ventilação de ambientes, uso de máscara de proteção respiratória, sejam elas descartáveis ou reutilizáveis, em qualquer ambiente público ou em estabelecimento privado de acesso coletivo, exceto quando no momento do consumo de alimentos ou bebidas.

Até o último Boletim Coronavírus, publicado quinta-feira (dia 7), pela secretaria municipal de Saúde, Volta Redonda havia confirmado 1.227 mortes por Covid-19. O levantamento revela que 36% dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) no município estão ocupados.

Volta Redonda já aplicou 374.094 doses de vacina. Deste total, 156.025 foram imunizações única ou segunda dose. Além disso, 218.069 receberam a primeira dose.