Policiais civis de Delegacia de Defraudações (DDEF), com base em informações do Setor de Inteligência, prenderam, na sexta-feira (dia 5), um homem acusado de crime de estelionato. Segundo as investigações, o acusado realizava clonagem de cartões de crédito para revendê-los a terceiros, além de “montar” contracheques para obter empréstimos em nome das vítimas.

A vítima somente percebia que havia sido lesada quando a parcela do empréstimo era descontada em seu contracheque. De acordo com os agentes, o autor teria prejudicado várias pessoas com o golpe.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação