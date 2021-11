Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro, conhecido como Henrique Bahia, foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (6/11). A despedida da cantora está prevista para ser aberta ao público a partir das 13h, no Ginásio Goiânia Arena, na capital goiana, onde Marília morava com a mãe e o filhinho de 1 ano. São esperadas cerca de 100 mil pessoas.

O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. A cerimônia será somente para familiares, segundo a assessoria da cantora. Fãs se posicionaram desde cedo em frente ao ginásio para se despedir da cantora.

Os corpos saíram do aeroporto regional de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais, por volta das 8h30. No ginásio de Goiânia será realizado o velório de Marília e o tio. A despedida de Henrique Ribeiro ocorrerá em Salvador (BA).

Foto: Reprodução da internet

Com informações do Metrópoles