Policiais civis da 48ª DP (Seropédica) apreenderam grande quantidade de material entorpecente, nesta segunda-feira (dia 8), no bairro Boa Esperança, em Seropédica. Os agentes chegaram ao endereço a partir de uma série de ações de inteligência.



No local, foram encontrados 50 pés de cannabis sativa, utilizada para produção de maconha. Uma mulher responsável pela manutenção das plantas estava no imóvel e foi presa em flagrante.



Segundo as investigações, a quadrilha alugou a casa para a produção da droga, em março deste ano. Em todos os cômodos da residência foram construídas estufas para o cultivo da cannabis.



As plantas foram apreendidas e levadas para a delegacia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com a prática criminosa.

Divulgação / PCERJ