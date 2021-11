A Diocese de Barra do Piraí / Volta Redonda divulgou nesta segunda-feira (dia 8) um comunicado acerca de transferências na Igreja Católica da região. As mudanças passam a valer em fevereiro de 2022 e, de acordo com o Bispo Dom Luiz Henrique, são alterações realizadas periodicamente para atender as necessidades pastorais.

Entre as modificações, estão as seguintes transferências na Região Pastoral Barra do Piraí: Paróquia São Benedito em Barra do Piraí (Pe. Carlos Alberto Gomes da Silva Junior – pároco); Paróquia Santana em Piraí (Pe. Marcio Correa Mendes – pároco); Paróquia Santana em Barra do Piraí (Pe. Sergio Brandão Criado – vigário paroquial); Paróquia São João Batista em Paulo de Frontin (Pe. Alexandre Barbosa da Silva – pároco); Paróquia Sta. Cruz – Mendes (Pe. Silvio Rafael Juliano – pároco).

Na Região Pastoral Barra Mansa haverá alteração na Paróquia Santo Antônio de Pádua (Pe. Tiago Signorini de Miranda – vigário paroquial); Paróquia Sta. Cruz (Pe. Francisco Alves da Silva – vigário paroquial); e Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Pe. Flávio Luis Alves – pároco).

Já na Região Pastoral Volta Redonda sofrerão mudanças a Paróquia Nossa Senhora Conceição (Pe. Alex de Carvalho Ferreira Soares – pároco e Pe. Carlos Henrique Ferreira Rocha – vigário paroquial); Paróquia São Sebastião (Pe. Antonio Carlos de Aguiar Moura – pároco); Paróquia Santa Cecília (Pe. Alércio Aparecido de Carvalho – pároco); Paróquia Nossa Senhora das Graças (Pe. Alexandre da Silva Melo – pároco e Diácono Mayron José Alexandre Pereira); e Paróquia Santo Antônio (Pe. Juarez Carvalho Sampaio – pároco).

Por fim, na Região Pastoral Resende, haverá transferência na Paróquia São Sebastião (Pe. Paulo Sérgio Nogueira – pároco e Pe. Marcelo Augusto Monteiro Fachína – setor Penedo e Visconde de Mauá).

Além dessas, a Diocese anunciou ainda a mudança de ofícios do vigário geral Pe. Alércio Aparecido de Carvalho; do Ecônomo Pe. Flávio Luís Alves; do Reitor Seminário Santos Oscar Romero Pe. Sergio Brandão Criado; do Reitor Propedêutico Diácono Mayron José Alexandre Pereira; e do Chanceler da Cúria, Pe. Rafael Ferreira.

No comunicado, Dom Luiz Henrique afirma não ter dúvidas do zelo com que esses membros continuarão a exercer seu ministério, assumindo outras atribuições. “Que o Santo Espírito conceda a cada um força, coragem e sabedoria nas missões que acolhem. Os presbíteros são ordenados para servir a Diocese e não uma paróquia específica, de forma que, através do discernimento do bispo com o seu conselho, em diálogo com os sacerdotes, mudanças são realizadas periodicamente, para atender as necessidades pastorais existentes”, explicou.

Foto: Reprodução CNBB