Morreu, aos 55 anos, o ex-vereador de Barra do Piraí Cleber Bezerra da Silva. Cleber do Areal, como era conhecido, sofreu um infarto na noite de quarta-feira (dia 10) e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Lamentavelmente, ele não resistiu e morreu na unidade. O corpo de Cleber está sendo velado na Câmara Municipal e o sepultamento está previsto para o meio-dia, no Cemitério Santa Rosa. Cleber do Areal cumpriu três mandatos de vereador em Barra do Piraí, tendo concorrido novamente nas eleições de 2020, porém com votos insuficientes para assumir uma nova cadeira na Casa.



Nas redes sociais do político, amigos e eleitores lamentaram a morte de Cleber. “Areal em luto. Perdemos o melhor vereador que já tivemos”, disse um internauta. “De bom coração, sempre disposto a ajudar. Vá em paz, meu amigo”, resumiu outro seguidor. “Meu coração está em prantos”, lamentou outra amiga do ex-vereador.





Foto: Reprodução / Redes Sociais