Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam, no sábado (dia 27), um homem acusado de violência doméstica contra sua companheira. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pendente, decretado pela Vara Criminal de Queimados, na Baixada Fluminense, com base em investigação desenvolvida pela equipe da distrital.



De acordo com os agentes, o autor é acusado de cortar o pescoço e o punho da vítima, que na época do fato, estava grávida de 8 meses de um filho dele.



O agressor foi conduzido para a 55ª DP, onde foi formalizada a prisão, e posteriormente será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Divulgação / PCERJ