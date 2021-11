Por volta do meio-dia deste domingo (dia 28) e faltando cerca de uma hora para o fechamento dos portões para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, o trânsito em Três Poços já registra diversos pontos de retenção.

Na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, a principal do bairro, o fluxo intenso de trânsito começa próximo à Cinbal. Utilizada por muitos motoristas como rota alternativa, a Rua Érica Berbet também apresenta engarrafamento até o UniFoa.

Neste segundo dia de avaliação, os inscritos fazem provas de matemática e de ciência da natureza. Com 45 questões cada, as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital. Em ambas modalidades, as questões são iguais.

Nos locais de exame, os portões são abertos às 12h e fecham às 13h, e não é permitido entrar após o fechamento. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30.