A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de segunda-feira (dia 29) quatro computadores de luxo novos e na caixa, na Dutra, em Piraí. Os equipamentos eletrônicos, avaliados em mais de R$ 70 mil, estavam em uma caminhonete Mitsubishi/L200 com placa de Presidente Venceslau (SP) e sem as notas fiscais. Tratam-se de MacBooks que, segundo consta no site da Apple, tem valores que variam entre R$ 17 e R$ 22 mil cada aparelho. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da PRF. O motorista, um homem de 38 anos, não informou a origem da mercadoria, que foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis de ordem tributária .

Foto: Divulgação PRF