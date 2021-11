A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mantém a vacinação itinerante contra a Covid-19 e a Influenza. Nesta quarta-feira (dia 1º) as aplicações ocorrerão no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília e no Shopping Park Sul, na São Geraldo, das 9h às 20h; e em um carro-volante que percorrerá o bairro Santa Cruz, das 9h às 13h. Quem precisa tomar alguma das doses deve apresentar cartão de vacina ou SUS e CPF.

O objetivo é alcançar aqueles que por algum motivo ainda não receberam a segunda e terceira doses de combate ao novo coronavírus e a contra a gripe.

Quem deve se vacinar?

Devem se vacinar pessoas com 12 anos de idade ou mais que não ainda não receberam nenhuma dose ou que estão com a segunda aplicação contra a Covid em atraso; ou seja, há mais de 21 dias. A terceira dose é para os com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos três meses. Os abaixo de 50 anos podem recebê-la somente após cinco meses da segunda. Já o imunizante contra a Influenza é destinado aos que ainda não receberam a vacina em 2021 e que tenham mais de seis meses de idade.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, esclareceu que a ideia é motivar as pessoas a se imunizarem contra a Covid-19 e Influenza, facilitando ainda mais o acesso às vacinas, que continuam sendo disponibilizadas diariamente nas 46 unidades de saúde do município.

“Hoje, ainda temos uma dificuldade em motivar algumas pessoas a se imunizarem. No caso da Covid, os abaixo de 40 anos que ainda não voltaram para tomar a segunda dose e a terceira os idosos. Na gripe, queremos alcançar as gestantes, crianças menores de cinco anos e idosos”, afirmou Vasconcellos.

O médico explicou ainda que a vacinação em carro-volante funcionará como uma espécie de “carro do ovo”.

“Haverá um carro de som com uma equipe de enfermagem que vai aplicar a vacina na hora. Basta chegar e apresentar cartão vacinal ou do SUS e CPF. Depois das 13h, ele vai rodar fazendo somente a divulgação de onde estará no próximo dia. Na véspera, vamos fazer a divulgação. É o empurrãozinho que faltava para as pessoas tomarem as vacinas”, considerou Vasconcellos.

Dia D da vacinação

Aliada à vacinação itinerante, a SMS prepara para o próximo sábado, 4, o “Dia D” contra a Covid-19 e a Influenza. Na ocasião, além dos shoppings que manterão a aplicação das doses das 9h às 20h, haverá ações para imunização das 9h às 19h, na Amaral Peixoto, no Centro, Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e Avenida Sávio Gama, no Retiro. As 46 unidades de saúde do município irão funcionar das 9h às 13h.

Foto: Arquivo/Secom PMVR