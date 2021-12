Receberam alta médica na noite de terça-feira (dia 7) os três operários feridos no acidente de trabalho registrado no interior da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. Eles foram socorridos por equipes do resgate do Bombeiros da CSN e levados para o Hospital Santa Cecília, onde deram entrada em estado regular.

Na unidade hospitalar, o trio, que não teve a identidade divulgada, passou por exames e em seguida foram liberados. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da CSN.

Os feridos trabalhavam sob uma ponte-rolante (denominada de PR-313) que cedeu quando funcionários da empreiteira Mamuth realizavam uma atividade para a substituição e içamento da mesma. O equipamento atendia o Laminador de Tiras a Frio 3 (LTF#3), instalado próximo à GDL (altura do bairro Conforto), e se partiu, atingindo em cheio ao teto de um caminhão munck.

O motorista, de 23 anos, morreu no local. Ainda não há informação sobre local e horário do seu sepultamento. Os outros trabalhadores feridos estariam na parte externa do equipamento.

Em nota, a CSN lamentou o falecimento do colaborador e garantiu que prestará toda assistência a sua família. “As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”, diz o comunicado.

A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso.