Estão abertas as inscrições para os colégios militares de Miguel Pereira e Volta Redonda, com 60 vagas em cada unidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pré-matrícula vale para o 1º ano do Ensino Médio regular e deve ser feita até as 16 horas do dia 21 de dezembro através do site: https://www.cbmerj.rj.gov.br/ccbm-admissao2022/

Alunos que tenham entre 13 e 16 anos completos até 1º de janeiro de 2022 e com o 9º ano do Ensino Fundamental completo podem se candidatar.

O Colégio Militar de Volta Redonda está localizado na Avenida Professora Glória Roussin Guedes, s/nº, no bairro Açude II. A unidade de Miguel Pereira fica na Avenida César Lattes, s/nº, no Parque Guararapes.