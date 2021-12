Um acidente envolvendo um ônibus e dois carros deixou ao menos duas pessoas feridas na manhã deste domingo (dia 12), em Volta Redonda. Os veículos colidiram na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, e o ônibus acabou invadindo a calçada do ponto de ônibus na altura do Colégio Estadual Manuel Marinho. De acordo com as primeiras informações, dois passageiros que aguardavam um ônibus foram atingidos pelos destroços. Um deles, um idoso, foi levado para o Hospital São João Batista. O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Guarda Municipal foram acionados.