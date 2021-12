A Justiça revogou a prisão de Mayany Miranda de Paula, de 25 anos, suspeita de participação no roubo de uma casa lotérica no distrito da Califórnia. A decisão do juiz Diego Ziemiecki, da 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, foi publicada na sexta-feira (dia 10).

O magistrado atendeu pedido da defesa de Mayany, representada pelo advogado Canrobert Guimarães, que alegou que a sua cliente, em liberdade, não ofereceria risco à continuidade do processo. O Ministério Público não se opôs à revogação da prisão.

Ainda na tarde de sexta-feira, a jovem deixou a carceragem do presídio no Rio de Janeiro em que estava presa desde o último mês de agosto. Ele terá que cumprir algumas medidas cautelares. Seu companheiro, de 35 anos, permanece preso.

Caso

Segundo a Polícia Civil, Mayany era funcionária do estabelecimento e teria combinado o roubo com o namorado. Os dois foram encontrados em suas casas, na cidade vizinha Volta Redonda. Ela foi localizada no bairro Água Limpa e o homem foi encontrado no Belmonte, com a arma utilizada no assalto. Eles respondem por roubo .

A Polícia Civil informou que, no dia do crime, a mulher chegou a simular que estaria sendo dominada pelo assaltante. Após o crime, ela prestou depoimento na condição de vítima, porém, passou a ser monitorada depois que um agente desconfiou das declarações dela.